Вижте какво казва цветът на колата за собственика

Без мистика и езотерика, само наука, която трябва да даде отговор на един въжен въпрос – "Какво казва цветът на автомобила за неговия собственик?" В случая с него се занимават Марси Купърман, професор по теория на цветовете в нюйоркското дизайнерско студио Parsons The New School of Design, д-р Сали Августин - консултант за много известни марки, както и консултантът по цветовете Леатрис Айземан, която помага на звездите от шоубизнеса да оформят имиджа си. Всички те заедно стигнаха до едно заключение - цветът на автомобила точно характеризира собственика на автомобила по определен начин, пише AutoMedia.bg. Вижте обяснението на учените, които са направили сериозно проучване.



Какво казва цветът на колата за собственика?



Черен автомобил



Разбира се, всички тези характеристики ще бъдат приблизителни, но черните коли, например, най-често са изборът на тщеславни и стилни хора. Тези хора са готови да поемат рискове, за да постигнат целите си. Сред почитателите на черните коли има много самоуверени и дори нахални хора.



Бял автомобил



Собствениците на бели коли са справедливи и уверени. Те са учтими и почти никога не карат бързо. Тъй като можете да видите много бели коли по пътищата, по-скоро тяхното състояние може да каже повече за собственика. Ако колата е чиста и добре поддържана, значи той обръща внимание на детайлите и е спретна. Ако бялата кола е по-мръсна, това показва небрежността и безразличието на нейния собственик.



Червен автомобил



Хората, които съзнателно избират червени коли, обикновено са общителни, импулсивни, весели и доста агресивни. Те са амбициозни, решени да постигнат целите си и искат да живеят пълноценно. Те обичат да бъдат в центъра на вниманието, влизат в активни спорове и се смятат за лидери. С червения цвят на колата те показват на света, че заслужават внимание. Този цвят всъщност е "пътен ексхибиционизъм".



Сив автомобил



Диаметрално противоположен на гореописания тип. Шофьорите на сиви коли не обичат да изпъкват. Те са консерватори, привърженици на традициите и балансираните решения. Те обичат постоянството, държат се достойно, спокойно и очакват същото поведение от другите. Те не се интересуват от статуса, считайки такива неща за дреболии. Те се грижат за природата, внимателни са и са готови на компромиси. Като цяло, човек, който избира сив цвят на колата, обикновено е много практичен и прагматичен.



Сребрист автомобил



Сребристото не е сиво. За любителите на среброто статусът и престижът са просто важно нещо. Ако харесвате сребристия цвят, вие сте практични, активни, изобретателни, умни и имате добър вкус. В крайна сметка среброто идеално маскира мръсотията в случаите, когато нямате време да подредите колата си поради активен начин на живот. Привържениците на среброто са от типа хора, които ценят елегантността с малко блясък.



Син автомобил



Синият цвят е специален, защото неговите ценители са хора с изострено чувство за справедливост и съпричастност. В същото време те са верни, оптимистични, лесно понасят стреса и са устойчиви на ударите на съдбата. Добри семейни мъже, които са честни и ценят искреността. Те обичат да бъдат смятани за мъдреци и да бъдат приемани за крайна инстанция.



Зелен автомобил



Любителите на зеленото имат една прекрасна черта - имат отлично самочувствие и пълно пренебрежение към мнението на трети лица за себе си. Въпреки това те са мили, търпеливи, миролюбиви и трудно казват "не“. Поради това те често се експлоатират от другите поради факта, че наистина са готови да помогнат на всеки, който поиска. Зеленият цвят, според експерти, е най-балансиран и естествен. Колкото по-тъмно зелено харесва човек, толкова повече може да се разчита на него. Той едва ли ще ви предаде, измами или разочарова.



Кафяв автомобил



Почитателите на всички нюанси на кафявото са най-обикновените хора. Искат да стоят здраво на земята и да не се страхуват от бъдещето. Трудно понасят промените, безразлични са към изненадите и предпочитат да знаят, вместо да предполагат. Те не преследват специална естетика и комфорт, основното за тях е практичност, надеждност, икономичност и печалба.



Жълт автомобил



Жълтото е цветът на радостта и щастието. За да сте любители на този цвят, трябва да можете да виждате положителното във всичко и да се чувствате късметлия и щастлив човек. Човек, който избира жълто, знае, че привлича вниманието и не се срамува от това. Той е весел и има добро чувство за хумор.



Златист автомобил



Той е много рядко срещани и това си има съответното обяснение. Въпреки факта, че много хора свързват златото върху кола с шокиращо, бляскаво и следователно "глупост“, любителите на този цвят имат развит интелект, силен характер, ценят комфорта и знаят как да правят пари.