Вижте първата телевизионна изява на Мария Цънцарова в ефира на bTV
Клиповете и кадрите от този момент са датирани 15 юли 2005 г., когато обедната емисия на bTV Новините започва с кадри от кандидатстудентския изпит по български език и литература, който се провежда в Софийския университет "Св. Климент Охридски“.
В емисията се показват кадри от началото на изпита, на които множество млади хора се явяват, за да се борят за място в престижното висше училище.
В този контекст Мария Цънцарова, която все още не е част от редовния новинарски екип, е лицето, което изтегля темата за изпита, която е "История и избор в романа "Тютюн“ от Димитър Димов“.
