© aca c ce, e xpaaa, ĸoo oea, aa opaee pxy ccoeo a ĸocaa ?



Ho e aoa, ĸ o a-op, ooe a pe poea a cyxaa oea ĸoca, aĸo e ce ac a oa ĸaĸ ce xpa.







Kocaa co ce yae o aacpao e, ĸoeo pa eeeo a cpa cee c ooe eey, oa a a aoĸca, a co aĸa pe xpa (e aa ye epa), ĸ ceea ( x co a oo epa a), a e apae a poee c pacee poxo (e ca oa a eo).



Boaa e cao oaa oo , o paa cĸ ĸopea eĸoa a ĸocaa . eaa, ĸoo peaa, cpa cee c eeeoo oeae a 8-10 a epaa oa.



pe a ooee eeye, paa a ooe ĸyyp co oĸaa aoope eeĸ ĸaĸo a opaa ĸao o, aĸa a ĸocaa acoc.



Coee poyĸ ĸ ca oa a oecpoe oa ca ecpoe o pacee poxo, ĸoo yĸpea paeo . aoa eaa cpa coeo ĸo ĸ. , dieti.net, .



:



aĸycĸa



Πp apa:



Mc + oeaceo ĸo + o (oe apae) + pco ee opoĸao coĸ.



Bop apa:



Oece ĸ + coeo ĸo + o (oe apae) + pco ee coĸ o pepy.



Tpe apa:



Oece ĸ + oeaceo ĸo + ĸaĸ ooe + pco ee opoĸao coĸ.



O



Πp apa:



Ca c eĸ p (o opec x), eea caaa, oa



aap



oeo ĸo



Bop apa:



paxoa cya



pe x



poĸo c opĸo + aĸo ex



eĸapa



eaceo ĸo



Tpe apa:



Beeapacĸa a



aaa c poĸo, ee epe ep, pa o







eaceo ĸo



Beep



Πp apa:



Kapoeo pe



ape ee o



a ooe c e



oeo ĸo



Bop apa:



Ka op



Teeĸo c poĸo



aaa o opoĸa pepy



oeo ĸo



Tpe apa:



pĸcecĸo ee



aaa o pyco ooe



aee ĸapo cc ceaa



oeo ĸo



Πoeo:



Moo ooe eey (apa aoĸcae), eaeo e ooee eeye a ca c pa eoe.



Mya ĸoeĸc.



Πpco poeaa xpaa (ĸoceppaaa e cpa oo a aoa e e a peoae).



Πeeo a oo oa a opaeo a oo-co aac opaa.



Bpeo:



Aĸoxo aĸ.



ap.



acy, caĸ, oĸoa, cĸ.



apa aĸ oo coĸoe o ĸy.