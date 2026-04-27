Владимир Карамазов е роден на 27 април 1979 г. в София. Истинското му име е Владимир Александров. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Надежда Сейкова и доц. Веселин Ранков през 2002 г. През същата година се присъединява към трупата на Народен театър "Иван Вазов“.

Получава артистичния псевдоним Карамазов от режисьорката Лилия Абаджиева за ролята на Ромео.

Участва в постановката на Театър 199 "Рибарят и неговата душа“ по Оскар Уайлд, режисьор Мариус Куркински, която се играе повече от 10 години и има над 200 изиграни представления.

През 2010 и 2013 г. постановката "Казанова – реквием за любовта“ с Карамазов в ролята на Казанова обира аплодисменти от публиката във Франция на театралния фестивал в Авиньон[5] и театри в Париж. Актьорският талант на актьора е признат от публика и критици.[6][7][8]

След повече от 10 години като актьор в повече от 25 театрални постановки и участия в телевизионни предавания, филми и сериали, през 2013 г. Владимир Карамазов заедно с най-добрите си приятели Захари Бахаров и Юлиан Вергов създава продуцентската компания "Three Bears Entertainment“, чийто първи и успешен проект е постановката "Арт“ на Ясмина Реза, копродукция със Сатиричен театър "Алеко Константинов“. Постановката се посреща с аплодисменти от публиката, както и от критиците. След премиерата ѝ през април 2013 г. тримата приятели правят турнета в страната.

Владимир Карамазов е един от актьорите в програмата на Фортисимо Фамилия. През 2014 г. той участва в Приказки за симфоничния оркестър с диригент Максим Ешкенази в Зала "България“ (в ролята на Разбойника).[17][18] През 2015 г. Карамазов участва в Портрет на Чайковски – Дете от стъкло (в ролята на Чайковски).[19] През 2016 г. той отново участва в Приказки за симфоничния оркестър с диригент Максим Ешкенази (отново в ролята на Разбойника). През 2017 г. Владимир Карамазов участва в Карнавал на животните (в ролята на Африканския крал) от програмата на Фортисимо Фамилия.

От 2014 г. Владимир Карамазов е посланик на "Нощта на театрите“, част от инициативата "Европейска нощ на театрите“.

Освен актьор и продуцент, от 2019 г. Владимир Карамазов се занимава сериозно и с фотография. Негови фотографии са публикувани на престижни фотографски платформи и печелят фотографски награди.

