Владо Карамазов с признание за Глория
©
Водещата Деси Стоянова попита дали играта ги е променила. Дани Петканов каза "Да", като беше загатнал, че е открил любовта, тъй като беше нарисувал сърчице на дъската си. неговата сегашна половинка Глория обаче категорично написа "Не", което предизвика смях в студиото, а Дани сподели:
"Бях се заключил емоционално и мислех, че ще си остана така за цял живот. Но форматът ми отвори хоризонта да вярвам в доверието... и в Гло!", каза той.
Тя не отстъпи:
"Мен играта не ме промени. Влязох с ясната представа, че това е игра и нищо повече. Да, бях емоционална, но бях и една от най-стабилните. Спях си като заклана всяка вечер", коментира тя.
Тогава Владо Карамазов изненадващо заяви:
"Около час след като беше припаднала, Глория искаше да е предател. С валидол под устните ме пита дали аз избирам предателите. Казах ѝ: "Да". Тя ме гледа и казва: "Споко! И да не ги избереш, какво от това?"
Още по темата
/
Още от категорията
/
Нутриционистът Дони Казиска: Хората с диабет и Хашимото рядко се повлияват само от лекарства, трябва и друго
29.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.