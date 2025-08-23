ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Владо Карамазов втрещи с промяна
Популярният актьор и фотограф явно не е ангажиран с театрални постановки и участие във филми, защото може да си позволи смяна на визията.
А такава сигурно се налага и заради избора му на водещ на новото шоу "Traitors: игра на предатели", като продуцентите вероятно се надяват, че мустаците на Карамазов ще заковат като магнит към екрана драгите зрители, пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 784
|предишна страница [ 1/131 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Успяла българка, с много фенове у нас и по света, празнува днес
08:46 / 23.08.2025
Една навременна корекция ще спести по-голям проблем на една от зо...
08:45 / 23.08.2025
Надъхани мачовци с високо самочувствие, татуси и лъскави ролекси ...
23:04 / 22.08.2025
Бизнесдамата Ваня Червенкова стана кръстница в бургаски храм
20:34 / 22.08.2025
Дара най-накрая се отърва
17:28 / 22.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:51 / 22.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Почина гласът на всички филми, които гледахме като деца
20:57 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета