|Владо Зомбори съсипа Венета Райкова
Оля разказа как той признал, че никога не е бил с тъмнокожа жена и първата му мисъл била дали би "праснал“ участничката с по-тъмен цвят на кожата.
Зомбори не скри възмущението си и реагира остро: "Тъпотията царува. И важният въпрос днес е...“, подигра се той на предаването.
Критичният му тон предизвика бурни реакции сред последователите, а мнозина изтълкуваха думите му като пореден знак за окончателното му дистанциране от bTV. Според слухове Зомбори вече е приключил работата си в медията и от есента зрителите ще го гледат в новия сезон на "Пееш или лъжеш“ по Нова телевизия.
Именно тази нова посока в кариерата му вероятно е причината актьорът да си позволи толкова хапливи и директни изказвания срещу бившите си работодатели, пише "Блиц".
