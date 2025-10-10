Тази неделя в 20:00 ч. по NOVA водещият Димитър Рачков ще посрещне на сцената на музикалното шоу за цялото семейство “Пееш или лъжеш" любимия актьор и победител в “Като две капки вода" - Владимир Зомбори. Певческата дарба и актьорският му усет ще бъдат изпитани в ново предизвикателство, в което той ще опита да разбере кой от осемте участници пее и кой лъже.На столовете на панела зрителите на NOVA ще видят познатите Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов, а допълнителна помощ в отгатването Владимир Зомбори ще получи от дамата на своето сърце и доверен приятел. Актрисата и половинка на актьора - Весела Бабинова и състудентът му от НАТФИЗ - Велизар Величков - Визо ще дадат всичко от себе си, за да уловят лъжците и да разкрият пеещите в подкрепа на Владо.Сцената на “Пееш или лъжеш" и тази неделя ще разкрие нови осем пъстри образа, които ще се борят за наградата. Аниматорката, Бръснарят, Художничката и Тенисистката са само част от ексцентричните участници, които ще опитат да спечелят доверието на новия музикален детектив. Те ще покажат певческия си талант пред цяла България или пък умението си да заблудят всички с правдоподобна история, блестящ lipsync и сценично поведение.“Ще ми бъде интересно да проверя интуицията си и в това предизвикателство. Винаги съм разчитал на нея и никога не ме е подвеждала. Надявам се сега да открия добре пеещ човек, с когото да направим един наистина хубав дует накрая", разкри Владимир Зомбори минути преди участието си в “Пееш или лъжеш" в специалната рубрика на Елизабет Методиева в “На кафе".На кой от своите таланти ще заложи Владимир Зомбори в избора на победител - актьорския или певческия? Ще успее ли да направи истински красив дует на финала на шоуто или ще бъде излъган? Какви съвети ще му дадат панелистите? Не пропускайте да видите тази неделя от 20:00 ч. в “Пееш или лъжеш" по NOVA.