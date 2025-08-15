ЗАРЕЖДАНЕ...
|Внимавайте в Instagram! С това съобщение може да източат парите ви за секунди
Става въпрос за измама в Инстаграм, която се случва чрез съобщение придружено с линк, чрез който измамниците уверяват, че ще получите пари.
Съобщението само по себе си не изглажда достоверно, на това мнение и нашият читател, въпреки това е добре да предупредите близките си да не се подвеждат на подобни съобщения.
Нашият читател споделя, че не е на ясно какви точно биха били последиците от отварянето на този линк, но предполага, че става дума, за линк, чрез които измамниците получават достъп до сметката на жертвата.
Ето какво е съдържанието на съобщението, което е получил нашият читател, като предоставените "данни" са закрити с "*":
Напоследък ме преследват като обезумели… Наистина съм в голяма беда. Трябва да се скрия за известно време, за да ни защитя. Прехвърлих всичките ни пари в криптовалута и ги обезопасих в тази сметка: Сметка: *** Парола: **** Баланс: 2 709 480,00 USDT Уебсайт: ***** Моля те, много те моля… грижи се добре за това… и се погрижи за нашето дете. Пожелай ми късмет… моля те. Много важно: Направи веднага скрийншот на тези данни за сметката и го съхрани внимателно, това е изключително важно. След няколко часа ще изтрия профила си в Instagram… моля те, не забравяй!
