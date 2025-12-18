Внучката на Елвис била майка на сина на Джон Траволта
©
Според Круз звездата от "Брилянтин“ и покойната му съпруга Кели Престън са използвали яйцеклетките на Киоу, за да заченат сина си, роден през 2010 г. В замяна младата жена е получила между 10 000 и 20 000 долара.
36-годишната Райли е приела да предостави яйцеклетките си, след като покойната ѝ майка Лиса Мари Пресли, която почина през 2023 г., също преди това е дала свои на Траволта и Престън.
Лиса Мари се е съгласила да помогне на двойката, след като разбира, че те не могат да имат собствени деца. В последствие обаче актьорът и съпругата му се отказват от яйцеклетките на Лиса Мари заради злоупотребата ѝ с наркотици.
Тези уронващи престижа твърдения са направени в съдебен иск, направен както от Бриджит Круз, така и от още един бивш сътрудник на Присила Пресли - Кевин Фиалко, предава Page Six.
Според иска, "цялото семейство Пресли се е борило за контрол над имуществото и за изплащания, използвайки неправомерно за целта ищците Круз и Фиалко - като преговарящи и посредници“.
Адвокатът на 80-годишната Присила категорично отрече обвиненията срещу внучката ѝ в изявление пред Us Weekly, наричайки ги "възмутителни“ и "срамни“.
Джон Траволта има трима деца от съпругата си Кели Престън. Най-големият им син Джет почива през 2009 г., едва на 16 години, вследствие на рядкото заболяване, от което страда. Другите им две деца са Ела Блу (25 г.) и Бенджамин (15 г.).
Актьорът и Престън сключват брак през 1991 г. и остават заедно до смъртта Кели през 2020 г. вследствие на рак на гърдата.
Райли Киоу е омъжена за Бен Смит-Петерсен от 2015 г. Имат една дъщеря на 3 години, както и по-малко дете, родено в началото на 2025 г.
Още по темата
/
Рупецова вече не е сама
15:45
Момиченце е!
17.12
Още от категорията
/
Изкуствен интелект прогнозира, че ще ни отнеме десетилетия да се откажем от фойерверките по Нова година: "Четири лапи" стартира кампания още днес
17:20
Сузанита не се спря
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Това са трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:08 / 17.12.2025
Криси си призна всичко
16:26 / 17.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.