Внучката на Тодор Колев – Теодора, отправи емоционално послание към Иво Димчев след негово участие в шоуто "Като две капки вода“. "Той ми е разказвал за теб и ти си бил неговият любим студент“, сподели тя след едно от най-емоционалните му изпълнения в шоуто, информира Burgas24.bg.

Трудна задача

За Иво Димчев задачата да влезе в образа на Тодор Колев се оказва истинско предизвикателство. Още в началото той призна, че ролята не е по вкуса му и я определи като "кошмар“. Въпреки че е утвърден артист, Димчев откровено споделя, че не се възприема като актьор, макар да е получавал предложения за роли в Народния театър.

Дългогодишна връзка

Връзката между двамата не е случайна – Иво Димчев е бил студент на Тодор Колев в НАТФИЗ, където легендарният актьор му е преподавал.