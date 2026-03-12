Правнучката на прочутата българска пророчица Ванга – Кристина Граховска, е станала майка за втори път. Това съобщиха близки до семейството.В края на 2025 г. Кристина е родила момиченце, което носи красивото име Амели. Бебето е проплакало в столичната болница Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Малката Амели е праправнучка на феномена от Рупите и второ дете за Кристина от настоящия ѝ партньор.Двамата вече имат и по-голяма дъщеря – Алис. Семейството предпочита да стои далеч от светския шум, въпреки че фамилията им неизменно привлича интерес заради връзката с легендарната пророчица.Кристина е внучка на единствената дъщеря на Ванга – Венета Гущерова. Венета е осиновена от ясновидката и съпруга ѝ Димитър Гущеров, когато е едва на две години и половина. В редки свои интервюта тя е споделяла, че Ванга е била грижовна, но и строга майка, която се е грижела лично за дома и възпитанието ѝ.Щастието за Кристина идва след труден период в личния ѝ живот. През 2018 г. тя сключва брак с полицая Владислав Пашалиев от Петрич. Двамата обаче се разделят няколко години по-късно. Малко след развода Кристина среща настоящия си партньор, с когото създава ново семейство.Днес двете ѝ дъщери – Алис и новородената Амели – са най-новата страница в историята на едно от най-известните семейства в България. Въпреки известната си родова линия, те растат далеч от прожекторите и публичното внимание, пише "Ретро".