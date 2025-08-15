Новини
Внукът на Коста Цонев си живее като арабски шейх
Автор: Екип Burgas24.bg 10:10
©
виж галерията
Внукът на Коста Цонев си живее като царска особа. Димитър Цонев-младши - единственият син на покойния телевизионен водещ Димитър Цонев, отново привлече вниманието към себе си, след като се появи в социалните мрежи след дълга пауза. Публикуваната от него снимка показва не просто момент от обяд или вечеря, а цяла кулинарна сцена с атмосфера на лукс и висша гастрономия.

На фона на великолепна гледка към София отвисоко на масата пред младия Цонев се виждат прецизно поднесени ястия - от изтънчен стек с гарнитура от морска сол и фини зеленчукови нишки до засукани рулца с месна плънка. Виното в кристална чаша допълва усещането за класа, стил и безкомпромисен вкус. Видимо е, че Цонев-младши знае какво означава истинско гурме преживяване - изтънченото му небце го е отвело на място, където всяка хапка е преживяване, а всяка чиния - произведение на кулинарното изкуство.

Митко, който в последните няколко месеца бе изчезнал от онлайн пространството, не просто се е завърнал, а го е направил с ясно послание за публиката - животът му е изпълнен с лукс. Младият наследник на известната фамилия, който все още е ерген, обича да обикаля някои от най-луксозните курорти по света и го прави с размах, оставящ впечатление за приказно богатство. Впечатление обаче прави фактът, че на кадрите до Митко никога не присъства жена, което поражда различни догадки в интернет.

Той рядко се задържа дълго на едно място. Сред любимите му дестинации са Дубай, Париж и Рим, а особена привързаност изпитва към ОАЕ, където често пребивава. В Дубай Димитър се движи като истински шейх - от яхтени круизи в Персийския залив до бутикови спа ритуали в някои от най-скъпите спа центрове в света, пише "Ретро".

Спортува редовно и поддържа отлична форма. Дрехите му са дизайнерски, аксесоарите - подбрани с вкус, а на ръката му често може да се види скъп часовник, оценяван на над 50 хиляди лева. Макар че е poден в семейство на публични личности, Димитър не обича прожекторите. За разлика от сестра си Деси Цонева, която е добре позната в медиите и телевизионните формати, той е потаен и предпочита личният му живот да остане скрит.

След като завършва "Международни икономически отношения" в УНСС, той започва работа в голяма международна компания. Впоследствие развива собствен бизнес, свързан с дентални продукти ниша, която му носи стабилни доходи и независимост.



