close




Вода за 10,95 евро и пържола за 410 евро през 2025 година, ето къде
Автор: ИА Фокус 09:43Коментари (0)105
©
В Мюнхен бе открито 190-ото издание на Октоберфест, което ще се проведе до 5 октомври 2025 г., пише ДПА. Подготовката за събитието започна още в края на юни.

Очаква се през следващите две седмици и половина фестивалът да бъде посетен от 6 до 7 милиона души. Повечето посетители идват от Германия, основно от Бавария. Международните гости са предимно от САЩ, Италия, Великобритания, Австрия, Полша, Франция, Швейцария, Испания и Нидерландия, а от миналата година – и от Индия.

Големият въпрос на всяко издание на Октоберфест е за цената на бирата. Миналата година литровата халба струваше около 15 евро, а тази година повечето бири са с цена над тази сума. Най-скъпата – в шатрата "Мюнхнер Щубн" (Münchner Stubn) – достига 15,80 евро.

Едва няколко продавачи предлагат литър бира за под 15 евро, допълва икономическото издание "Яху файненс", цитирано от bTV.

Високите цени не се ограничават само до напитките. Тази година литър трапезна вода струва средно 10,95 евро. Най-скъпата пържола в една от палатките е с цена 410 евро – за 1,2 килограма говеждо месо Вагю, съобщи вестник "Аугсбургер алгемайне". Преди дни пържола за 229 евро – 1,3-килограмов томахоук с нарязан черен трюфел – предизвика оживена дискусия в интернет.

Цените се определят от самите търговци, въпреки че събитието се организира от общината. Градските власти следят развитието на цените, за да гарантират, че те остават в разумни граници. Независимо от стойността ѝ, всяка година на фестивала се изпиват около 7 милиона литра бира.

Менюто на Октоберфест все по-често включва регионални и биологични продукти, както и вегетариански и веган ястия – сладки картофи, яхнии от боб и нахут, гулаш от джакфрут.

Най-популярни остават традиционните месни специалитети. През 2024 г. на фестивала са били консумирани 125 вола и 70 000 свински бутчета. Най-поръчваното ястие е печеното пиле "Хендл" (Hendl), което се сервира около 500 000 пъти годишно.

Фестивалът разполага с 14 големи и 21 по-малки шатри. Големите побират около 6000 души, а по-малките – до 3000. Специална зона е "Ойде Визн" (Oide Wiesn), където в три шатри звучат традиционни духови оркестри, а атракционите са в класически стил. За нея се заплаща входна такса от 4 евро.

Посещението на Октоберфест по принцип е безплатно. Достъпът до по-големите шатри е свободен, стига да не са препълнени.








