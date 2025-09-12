ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Водещата на тотото се сгоди
Любовната история на двамата започна преди няколко месеца и бързо се превърна в една от най-обсъжданите във високите среди. Ланс Пол е не само актьор, но и продуцент, фотограф и авантюрист, като най-известната му роля е в лентата "Царството на душите", пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 996
|предишна страница [ 1/166 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Художничка, която нарисува Лили Иванова върху стена: Въпреки че н...
14:20 / 12.09.2025
Очаквайте силни филми през есента
13:07 / 12.09.2025
Неприятности за княгиня Калина
12:51 / 12.09.2025
Лили Иванова е плашещо слаба
12:27 / 12.09.2025
Блондинка е най-новото попълнение в спортния екип на БНТ
12:09 / 12.09.2025
Принц Хари е на изненадващо посещение в Киев
09:27 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета