Водещият на "Панорама" - неузнаваем
На 9 януари той навърши 56 години, но изглежда в добра форма, което не остана незабелязано и от зрителите. Той е отслабнал чрез т.нар. "фастинг", чрез системата с интервално гладуване. Журналистът се храни само 6 часа дневно – периода между 13 и 19 часа. През останалите 18 часа гласува и не хапва дори фъстък.
През 2021 г. емблематичният журналист стана баща за втори път. Настоящата му съпруга Албена Колчакова го дари със син, когото кръстиха Георги. Бащинството в по-зряла възраст очевидно му се отразява добре. Бойко има и пораснал син от първия си брак.
Петър Стоянович: Трудно се намира човек да ти изкопае канал, но да ти даде акъл от телевизията, облечен в костюмче, леко зализан глуповато като депутат - всеки е готов
