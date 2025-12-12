Една от най-обсъжданите холивудски вражди отново попадна в центъра на вниманието, след като стана ясно, че Ким Катрал, емблематичната Саманта Джоунс от сериала "Сексът и градът", се е омъжила за дългогодишния си партньор, но без нито една от нейните екранни приятелки да присъства на церемонията.След години на спекулации и публични размени на реплики, тази новина окончателно потвърждава, че отношенията между 69-годишната Катрал и бившите ѝ колежки – Сара Джесика Паркър, Синтия Никсън и Кристин Дейвис – остават студени и непреодолими.Слуховете за напрежение зад кулисите на хитовия сериал циркулират от години, но ескалираха през 2017 г., когато Катрал отказа да участва в третия филм от поредицата.Впоследствие Катрал заяви публично, че никога не е била приятелка с колежките си и нарече отношенията им "токсични". Тя многократно е подчертавала, че най-голямата ѝ болка е била насочена към Сара Джесика Паркър, която според нея е създавала напрежение на снимачната площадка."Ние никога не сме били приятелки. Бяхме колежки и това е всичко,“ категорична беше Катрал в едно от редките си интервюта, след като официално напусна франчайза.Сватбата на Катрал, която според източници е била интимна церемония в Европа, изпрати ясно послание: пропастта между актрисите е твърде дълбока, за да бъде запълнена.Въпреки че Сара Джесика Паркър, Синтия Никсън и Кристин Дейвис продължиха без нея в продължението "И просто така...", те многократно изразяваха "тъгата" си от отсъствието на Катрал. Нейното решение да не ги покани на един от най-важните моменти в живота ѝ, обаче, говори повече от всяко публично изявление.Този ход ясно показва, че въпреки времето, преминало от края на оригиналния сериал, няма изгледи за помирение между четирите звезди.За Ким Катрал, това е символично "ново начало", изградено далеч от холивудските драми, които съпътстваха нейното участие в "Сексът и градът".Въпреки категоричността на Катрал, тя все пак направи изненадващо кратко cameo участие във втория сезон на "И просто така...", но с твърдото условие да не влиза в контакт с нито една от трите си бивши колежки по време на снимките.Този факт прави отсъствието на трите звезди от сватбата на Катрал още по-значимо. Изглежда, че професионалните ангажименти могат да бъдат изпълнени хладнокръвно, но личните отношения са приключили завинаги, пише edna.bg.