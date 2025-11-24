Връчват Годишните литературни награди на 4 декември в Операта
©
Всяка година в навечерието на празника на Бургас – Никулден, пишещите хора и почитателите на белетристиката, поезията и публицистиката с нетърпение очакват този ден.
Тази година ще се връчат плакетите "Христо Фотев“ – за поезия, "Петко Росен“ – за проза и "Пегас“ – награда за книга с принос в националната литература - поезия, проза или литературна критика.
Петчленно жури от университетски преподаватели и писатели анализира близо 40 книги с поезия и проза на бургаски автори, излезли на пазара от ноември 2024 г. до октомври 2025 г. (приложен списък с книги).
Водещи на церемонията ще бъдат младите актьори от ДТ "Адриана Будевска“ Никол Карабинова и Виктор Младенов.
В празничната вечер участие ще вземат талантливи музиканти и вокални изпълнители от НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас. Мултимедията за първи път е поверена на младите IT специалисти от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации в града.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Почина легендарен актьор
08:18
Димо Алексиев потъна в дългове
17:41 / 23.11.2025
Боби Михайлов похарчи 100 бона за рождения ден на Мария Петрова
17:41 / 23.11.2025
Ивка Бейбе: В момента имам връзка и с мъж, и с жена, но не се чув...
17:41 / 23.11.2025
Папи Ханс с жест към Деси Слава
17:40 / 23.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.