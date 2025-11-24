Церемонията по връчване на Годишните литературни награди на Община Бургас за 2025 година ще се проведе на 04 декември от 18:00 часа във фоайето на Държавна опера – Бургас.Всяка година в навечерието на празника на Бургас – Никулден, пишещите хора и почитателите на белетристиката, поезията и публицистиката с нетърпение очакват този ден.Тази година ще се връчат плакетите "Христо Фотев“ – за поезия, "Петко Росен“ – за проза и "Пегас“ – награда за книга с принос в националната литература - поезия, проза или литературна критика.Петчленно жури от университетски преподаватели и писатели анализира близо 40 книги с поезия и проза на бургаски автори, излезли на пазара от ноември 2024 г. до октомври 2025 г. (приложен списък с книги).Водещи на церемонията ще бъдат младите актьори от ДТ "Адриана Будевска“ Никол Карабинова и Виктор Младенов.В празничната вечер участие ще вземат талантливи музиканти и вокални изпълнители от НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас. Мултимедията за първи път е поверена на младите IT специалисти от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации в града.