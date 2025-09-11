ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Всички бивши на Антоанет Пепе на сватбата й с Иво Карамански
Антоанет Пепе и Иво Карамански са повече от щастливи заедно. Влюбената дама реши да покани бивши гаджета, които пристигнаха с настоящите си партньори. Шокиращо за едни, но напълно нормално за други – този неин ход определено изненада последователите.
Тя беше поканила първия си съпруг Филип, от когото има две момичета, но също и мъжа след него, от когото има син – Филип Стоянов – Филяка. Пепе е в перфектни отношения с бившите си съпрузи и точно поради тази причина е решила да сподели вълнуващия момент с тях. А Филяка пристигна с настоящата си половинка, която очевидно е приела поканата с радост.
Запознанството на двамата се случва преди повече от 10 години, когато Пепе работи като хостеса в заведение, в което Иво ходи често с приятели. Любовта им не пламва веднага. Тогава и двамата са на различни етапи в животите си. След първите случайни срещи пътищата им се разделят за дълго, но съдбата има свой план. През 2022 година, вече по-зрели и с натрупан житейски опит, Пепе и Иво отново се преоткриват.
Припомняме, че Антоанет има общо три момиченца и едно момче. Най-голямата й дъщеря е София, тя има и по-малка сестра Сиена. Двете са от първия брак на Пепе с датчанина Филип. От връзката си с Филип Стоянов – Филяка, Антоанет има син Матиас. Пепе и настоящият й съпруг Иво Карамански-младши посрещат дъщеричката си Беатрис, която поставя ново и щастливо начало в техния семеен живот, пише Ladyzone.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Жената на Брус Уилис обмисляла развод
10:40 / 11.09.2025
Чарлз и Хари с тайни разговори
10:34 / 11.09.2025
Наследник на Алла Пугачова го закъса
10:25 / 11.09.2025
Ваня, жената с увреден слух, която нарисува Лили Иванова по уника...
09:13 / 11.09.2025
Как да се научим да помним какво сме сънували?
23:08 / 10.09.2025
Учени за живот на Марс: Намерихме структури, които на Земята бихм...
21:32 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета