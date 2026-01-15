Всички в светските среди коментират Дарина Павлова и има за какво
Там 62-годишната Павлова се подложила на серия от иновативни операции, които не се предлагат масово и се извършват от лекари със световна репутация. Става дума за комплексни интервенции по тялото - липосукция и пластики на корем, гръб, ръце и задни части. Процедурите не просто оформят силуета, а връщат тялото към младежки пропорции и контури, като по думите на запознати ефектът е сравним със сваляне на поне две десетилетия от външния вид.
Хора от обкръжението на Дарина твърдят, че сериозно внимание е обърнато най-вече на лицето. Тайланд от години е известен с това, че е меката на пластичната хирургия и разполага с техники, които променят изцяло пропорциите, без да оставят видими следи от хирургическа намеса. Именно там се извършват интервенции, способни да превърнат груби черти във фини и подмладени, което прави страната предпочитана от световни знаменитости и милионери.
Според слуховете Дарина Павлова е избрала вертикален лифтинг - метод, който не дърпа лицето назад, а го повдига нагоре и се прилага изключително рядко заради сложността и цената си. Това е процедура, на която се подлагат основно холивудски звезди. Освен това е направено повдигане на горната устна, с което разстоянието между носа и устата е значително скъсено-детайл, характерен за младежките лица. Извършено е и контуриране на очите, както и премахване на мазнина от бузите, което допълнително изостря чертите.
Методиката на тези интервенции се различава коренно от познатите у нас остарели пластични операции. Целта не е човек да изглежда "направен“, а да бъде най-добрата си версия - свеж, отпочинал и визуално подмладен, без ясни следи от хирургия.
Любопитното е, че информацията не идва само от светски среди. В специализирани международни форуми за разкрасителен туризъм се появиха коментари, че Дарина Павлова е била разпозната именно в Тайланд. Според тези свидетелства, докато трае пълната й трансформация, тя е отседнала в петзвезден луксозен комплекс, където се ползвала със специално отношение, пълен комфорт.
