© виж галерията Vivacom е приготвил специални активности и страхотни награди за посетителите на най-голямото музикално турне - Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2024, което през този уикенд прави своята морска обиколка. Поредицата от незабравими концерти продължава в Бургас на 19 юли и във Варна на 21 юли, като на сцената ще излязат едни от най-обичаните български поп звезди – Криско, DARA, Михаела Маринова и много други. Музикалният морски уикенд ще бъде още по-вълнуващ, с много изненади и забавни предизвикателства в обособените EON кътове.



По време на фестивалната част на концертите посетителите могат да тестват филмовите си познания за едни от най-хитовите филми и сериали в EON Видеотека с интерактивната игра EON Film Challenge. Всички участници ще получат страхотни награди на място, а всеки, желаещ да опита късмета си, може да участва в томбола за голямата награда – един от четири преносими проектора Samsung The Freestyle 2nd Gen.



Посетителите могат да се възползват и от уникалните EON кули, на които да заредят смартфоните си, за да уловят най-вълнуващите мигове от всеки концерт.



Най-мащабното лятно музикално турне у нас Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour ще зарадва стотици хиляди фенове на българската поп музика с музикални изпълнения на най-големите родни звезди. Дебют на бляскавата сцена направи и талантливата Mila Robert. DJ Mascota & McP ще разгорещят публиката със своите летни миксове, а Remi Toin и компания ще нажежат обстановката с изумителни движения и ще поставят мощно начало на двата концерта.