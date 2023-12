Вълшебна музика ще чуете на Флората

© В дните преди Коледа предстои едно специално събитие - на 20 декември - сряда, в Експо център Флора от 19ч. Чуйте вълшебния нов албум "On the Way" на Живко Петров Трио (JP3), който звучи по джаз радиата в САЩ и Канада и е вторият най-предпочитан от музикалните редактори и диджеите в Щатите албум.



Музиката на Живко Петров (пиано), Димитър Семов (ударни) и Димитър Карамфилов (контрабас) ще ви заведе на пътешествие до 11 чудни кътчета по света - от романтичния Рим и горещите Аржентина и Мароко, през ритъма на София, Монреал и Ню Йорк, до дъждовен Лондон и Осло преди май.



Ще можете да чуете и съвсем нови композиции, създадени специално за саундтрака на филма на Дими Стоянович "Плът", който предстои да излезе на екран през 2024 г.



Събитието е част от втората вълна на турнето на JP3, планирана по молба на публиката. Включва специални концерти в София, Варна, Пловдив, Шумен, Добрич и Бургас, където се организира от "Арт мюзик ателие" - Маруся Русева и JP MUSIC. Концертите се реализират с финансовата подкрепа на Министерството на културата



Билетите са на цена от 20 лв. и са в продажба на каса НХК. За повече информация и резервации: +359 894898098.



На Коледа, а и преди нея - се случват чудеса. Подарете си един прекрасен концерт, който ще ви зареди с позитивно настроение и разкошна музика от световна класа.