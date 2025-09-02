Въпреки слуховете Меган Маркъл се завръща по телевизията

© Появилите се неотдавна слухове, че Меган Маркъл и принц Хари ще изгубят 100 милиона долара, понеже договорът им с Netflix изтича през септември и няма да бъде продължен, се оказаха силно преувеличени. Напротив, от 26 август стрийминг платформата пуска втори сезон на шоуто "С любов, Меган“, в което херцогинята на Съсекс готви, рекламира продукти (предимно собствените си), дава съвети за стил и разговаря с известни хора. Предаването претърпя много критики, което доведе до предположения, че ще бъде спряно и ще замине в небитието. Но не – Маркъл се завръща и отново е център на вниманието.



Съпругата на Хари публикува трейлър в личния си блог, който интернет потребителите стръвно разнищиха кадър по кадър. В един от епизодите Меган ще се появи в рокля от марката Carolina Herrera с момини сълзи. Мнозина решиха, че това е сладък жест към дъщеря й Лилибет. Lily of the Valley е името на цветето момина сълза на английски, а родителите умалително наричат дъщеря си Лили.



В трейлъра за втория сезон херцогинята на Съсекс показва и един от "простите начини да покажеш любов“ - приготвянето на бисквитки със сладко. Внимателните абонати обаче забелязаха познати сцени: по-рано тази година Меган вече сподели рецепта за бисквитки с пръстови отпечатъци в социалните мрежи. Тя публикува трогателни снимки на малките Арчи и Лилибет, заедно с две семейни приятелки, които с ентусиазъм приготвят лакомството.



Меган показва и домашния си любимец, бигъл на име Мама Миа. На кадрите кучето, което двойката осинови от приют през 2022 г., любопитно разглежда сандъче с ябълки.



Този сезон гост ще бъде актрисата Криси Тейгън. Двете с Меган са приятелки от много години. Момичетата се запознават през 2006 г. в шоуто "Сделка или не“. По-късно ги сближават общите им преживявания. Меган подкрепя Криси след спонтанния й аборт, а тя от своя страна многократно е защитавала херцогинята от атаки в медиите. Приятелят на Меган - британският моден дизайнер Тан Франс, също ще долети, за да я види в шоуто. Той винаги е подкрепял Маркъл и е един от първите ѝ последователи в социалните мрежи.



Вторият сезон ще включва не само известни личности, но и шеф-готвачи, включително Клеър Смит, носителка на три звезди "Мишлен“, която е готвила за херцога и херцогинята на сватбата им. Съдейки по кадрите в новия трейлър, Меган ще се потопи в света на гастрономията: ще избира най-прясната риба на пазара, ще опитва любопитно морски таралеж и ще почиства деликатно миди. Зад тези кулинарни експерименти се крие един забавен семеен детайл. В разговор с известния испански ресторантьор Хосе Рамон Андрес херцогинята с усмивка разкрива гастрономическата слабост на принц Хари. "Знаете ли кой не обича омари? Моят съпруг“, споделя Меган. На което изненаданият готвач възкликва: "И ти се омъжи за него?!“



Херцогът и херцогинята на Съсекс в момента работят по няколко проекта с Netflix. Сред тях е филмът "Децата на Масака: Вътрешен ритъм“ - документален филм за децата сираци в Уганда. Ниските рейтинги на другите им проекти накара мнозина да предрекат края на това сътрудничество - документалният сериал за играта поло на принц Хари е едва на 3436-о място, а кулинарното предаване "С любов, Меган“ е на 383-то.



Когато Хари и Меган подписват договор със стрийминг платформата през 2020 г., това изглежда като гениален пробив. Двойката току-що е напуснала британското кралско семейство, а документалният им сериал "Хари и Меган“ се превръща в хит, събирайки милиони гледания благодарение на сериозните си атаки срещу Бъкингамския дворец. Но както се оказва, зрителите се интересуват само от кралския скандал, а не от творческите амбиции на височайшата двойка. Опитът на Меган да създаде лайфстайл бранд - As Ever, с буркан малиново сладко за 75 долара, е посрещнат с подигравки, а кулинарното й предаване, в което тя се опитва да изглежда възможно най-искрена, е наречено "празно“ и "измамно“ от критиците. Netflix е недоволен, че херцогинята се фокусира върху марката си, вместо да създава съдържание за платформата.



Въпреки критиките и насмешките, Меган Маркъл се оказва по-добра в бизнеса от съпруга си и изглежда печели повече от него. Всъщност той не би могъл да издържа семейството си без нейна помощ, след като двамата сами обявиха финансова независимост от Бъкингам. Смята се, че принцът получава около 1 милион паунда годишно като главен директор по ефективността в компанията BetterUp. Също така е известно, че той е подписал договор за четири книги на стойност 32 милиона паунда през 2021 г. Първата му книга, "Резервен“, излезе през 2023 г.



Докато Хари е под силен обществен контрол, Меган е фокусирана предимно върху собствените си проекти. През 2024 г. херцогинята сключва договор с Lemonada Media за запис на нови подкасти. Въпреки че не са посочени конкретни цифри, експертът по брандиране Андрю Блок казва пред The Sun, че според него това "може да е около 10% от сделката със Spotify, което означава около 1,9 милиона паунда“.



На пръв поглед херцозите печелят доста добре, но и разходите им са внушителни. Издръжката на дома им в Монтесито, Калифорния, варира от 50 000 до 100 000 долара на месец, а годишните разходи за охрана са поне 2 милиона долара.