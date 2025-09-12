Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Въпрос в "Стани богат" разгорещи мрежата
Автор: Екип Burgas24.bg 22:58Коментари (0)15
©
Въпрос за 1000 лева предизвика дискусия между феновете в "Стани богат" в социалните мрежи.

Той беше свързан с отделните кранове за студена и топла вода, с които се е сблъсквал всеки, който е бил в Лондон. Играчът трябваше да избере между четири световни столици, къде всъщност е тази "забележителност", пише Петел.

Седящият на Стола на знанието призна, че се е объркал от въпроса и директно поиска помощ от водещия Ники Кънчев. Той пък направо блесна с отговора си, като показа подробни познания по лондонските детайли.

Във Фейсбук обаче мненията се разделиха по повод този въпрос. За едни той е прекалено лесен, други обаче смятат, че той е подигравка и е в стил "автобусна спирка в Непал".

Въпреки помощта на Кънчев, играчът не стигна по-напред, след като изхаби другите два жокера на следващия въпрос и в крайна сметка си тръгна само с 500 лева.



Още по темата: общо новини по темата: 1000
12.09.2025 Прецедент в "Игри на волята"! Подобно нещо никога не се е случвало
12.09.2025 Шеф Шишков заплаши популярен влогър: Да си извади ограничителна заповед!
12.09.2025 Деси Слава избра спокойствието и си купи къща в Пловдив
12.09.2025 Валери Божинов с трогателен жест към сина си
12.09.2025 Водещата на тотото се сгоди
12.09.2025 Цитиридис похвали гаджето
предишна страница [ 1/167 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Деси Слава избра спокойствието и си купи къща в Пловдив
19:20 / 12.09.2025
Шеф Шишков заплаши популярен влогър: Да си извади ограничителна з...
19:20 / 12.09.2025
Водещата на тотото се сгоди
17:28 / 12.09.2025
Художничка, която нарисува Лили Иванова върху стена: Въпреки че н...
14:20 / 12.09.2025
Очаквайте силни филми през есента
13:07 / 12.09.2025
Неприятности за княгиня Калина
12:51 / 12.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Художникът, осмелил се да увековечи примата върху стена: В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова
21:21 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Актуални теми
Камерите на толсистемата ще засичат и скоростта
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Колективната отбрана на Европа
Матури 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: