Възраждат легендарното предаване "Сблъсък"?
Автор: Екип Burgas24.bg 16:38Коментари (0)130
Продуцентите и водещи Иван Христов и Андрей Арнаудов възраждат легендарното предаване "Сблъсък".

Това се разбира от загадъчен видео анонс, който те пуснаха в социалните мрежи. "25 години "Сблъсък". Последна кръв! Очаквайте" е посланието на клипа, а заигравката е с "Първа кръв" на култовия екшън Рамбо. Видеото е пуснато от продуцентската компания на Иван и Андрей "Междинна станция", на чийто сайт двамата са на снимка именно пред надпис "Сблъсък". Иван и Андрей откриват съвсем малко завесата, но анонсират, че тази неделя ще станат ясни повече подробности около начинанието им. 

"Сблъсък" се появи в родния ТВ ефир със старта на новото хилядолетие и остана на екран цели 14 години. От 2000 г. до 2001 г. се завъртя по телевизия "Ден", после по Би Ти Ви до 2009 г., след това две години беше рубрика в "Станция Нова", а последният сезон бе по TV7 от 2013 г. до 2014 г., припомня "България Днес". 




