Яйцата съдържат няколко силно алергенни протеина, разположени основно в техния белтък. Най-честите от тях са овомукоид (Gal d 1), овалбумин (Gal d 2), овотрансферин (Gal d 3) и лизозим (Gal d 4). Дори когато яйцата са добре термично обработени, някои от техните алергени не се разрушават от топлината, което означава, че могат да причинят реакция както сурови, така и сготвени. Жълтъкът също съдържа алергени, но те по-рядко водят до тежки симптоми.При децата алергията към яйца обикновено се проявява в ранна възраст, като в голяма част от случаите настъпва естествена ремисия до училищна възраст. При възрастните обаче тя се среща по-рядко и по-често се свързва с кръстосана реактивност (явление, при което имунната система реагира на различни вещества с подобна молекулярна структура, сякаш са едно и също), например при синдрома "птица-яйце“ (свръхчувствителност към перушина и яйца).Диетата е основен модулатор (фактор, регулиращ или променящ даден процес) на чревния микробиом, а оттам и на имунната функция, пише Puls.bg. Периоди на въздържание от животински продукти, каквито са постите, водят до промени в бактериалния състав и метаболитната активност на червата.Теоретично това може да наруши бариерната функция на чревната лигавица и да промени имунния отговор на организма. Съществуват доказателства, че нарушенията в микробиотата са свързани с развитието на алергии. Въпреки това, пряката връзка между микробиомните промени по време на пости и риск от алергия към яйца все още не е ясно установена и също остава в сферата на научната хипотеза.При някои първият прием на яйца след пост преминава без проблем, докато при други може да се наблюдават остри алергични прояви. Симптомите могат да включват обриви, сърбеж, ангиоедем, болка в корема, гадене, повръщане или дихателни проблеми. В редки случаи е възможно развитие на анафилаксия. Интересно е, че някои от тези реакции се проявяват в случаи без предходна история на алергия, което поражда въпроси относно възможното временно нарушение в толерантността.– Голяма еднократна доза – след продължително въздържание, организмът получава по-високо количество яйчни протеини наведнъж, което може да увеличи риска от реакция;– Променен начин на приготвяне – например по-слабо термично обработени яйца, при които алергенните протеини са по-активни;– Психосоматични фактори – тревожност, очакване за дискомфорт или внушение за консумация на "тежка храна“ също могат да доведат до оплаквания, които не са свързани с истинска алергия.Поставянето на точна диагноза изисква внимателно снемане на анамнеза и изключване на други състояния. Златен стандарт за потвърждаване на хранителна алергия е пероралният провокационен тест под медицински контрол (под контролирани условия на засегнатия се дава малко количество от предполагаемия алерген през устата и се проследява дали ще се появи реакция). Допълнителни тестове включват кожно-алергични тестове и изследване на специфични IgE антитела.При потвърдена алергия към яйца основната стратегия включва стриктно избягване на яйчни продукти, както и повишено внимание към тяхното скрито присъствие в преработени храни. В определени случаи може да се обсъди възможността за провеждане на десенсибилизация (постепенното въвеждане на малки количества от алергена с цел организмът да изгради толерантност към него и с времето да спре да реагира) под медицински контрол.