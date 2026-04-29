Със забележка към декора на сутрешния блок на Българската национална телевизия започна участието си конституционният съдия Янаки Стоилов. "Благодаря ви за срещата със зрителите на Българската национална телевизия. Като казах "българска“, не е ли време да промените дизайна на студиото си?“, попита Стоилов в ефир, без да уточни какво има предвид, информира Burgas24.bg.

Студиото на "Денят започва“ е решено предимно в жълто и синьо. Вероятно дизайнерите са избрали тези цветове като асоциация със слънцето и изгрева, както и със светлото небе – подходяща визия за сутрешно предаване. Стоилов обаче вероятно ги е възприел като препратка към украинското знаме.

На въпрос какво не му харесва във визията, той отговори: "Вие сте домакини, вие си решавате“.

"Тук телевизионните сезони са различни, всичко е възможно. На нас си ни харесва и така, но ще видим“, отговори на забележката водещата Христина Христова.