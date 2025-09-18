Японска принцеса получи почетена докторска степен от турски университет

© Принцеса Акико Микаса от Япония получи почетна докторска степен по история на изкуството от Анкарския университет в сряда, отбелязвайки изключителен етап като трето поколение от семейството ѝ, почетено от същата турска институция, пише Turkey Today.



Церемонията в сградата на ректората на Анкарския университет започна с минута мълчание и изпълнение на турския национален химн, преди да бъде връчена почетната степен на принцесата за нейния принос към историята на изкуството.



"Едно семейство може да има три поколения носители на докторска степен, но аз вярвам, че е изключително рядко в света три поколения от едно и също семейство да получават почетни докторски степени от един и същ университет в чужда държава“, каза принцеса Микаса по време на церемонията.



Принцесата обещава да укрепи приятелството между Япония и Турция



Принцесата призна дългогодишната връзка на семейството си с Турция, изразявайки смирение относно постиженията си в сравнение с предшествениците си. "Дейностите, които съм извършила досега, не могат да се сравняват по никакъв начин с успехите на принц Такахито Микаса и баща ми, но съм дълбоко трогната от оценката за нашата трипоколенческа връзка с Турция, която ценим“, каза тя.



"Изключително се гордея с връзката, която сме изградили с Турция в продължение на три поколения, и с почетните докторати, които получихме от Анкарския университет. Ще положа всички усилия, за да накарам факела на приятелството между Япония и Турция, запален от усилията на много хора, особено принц Такахито Микаса и баща ми, да свети още по-ярко. Изказвам благодарността си за днешния ден.“



Университетът продължава десетилетна традиция с императорското семейство



Тази историческа чест е продължение на традиция, обхващаща десетилетия в рамките на японското императорско семейство. Анкарският университет е удостоил почетни докторати на принц Такахито Микаса през 1986 г. и принц Томохито Микаса през 2010 г., установявайки безпрецедентна академична връзка между турската институция и три поколения японски кралски особи.



Ректорът на университета проф. д-р Недждет Унувар подчерта, че приятелството между Турция и Япония се простира далеч отвъд дипломатическите отношения. "Това приятелство е многоизмерна връзка, обхващаща културата до науката, от изкуството до човечеството, изплетена от взаимен интерес, разбирателство и уважение, датиращи от векове“, каза той.



Чествания отбелязват 101 години дипломатически отношения



"От създаването си през 1946 г., нашият университет е приел изграждането на мостове с различни култури и развитието на международно академично сътрудничество в светлината на науката и универсалните ценности като една от най-фундаменталните си мисии“, добави Унувар.



Церемонията съвпадна със 101-ата годишнина от дипломатическите отношения между Турция и Япония, което добави символично значение към академичната чест. След официалните церемонии бяха направени възпоменателни снимки и беше засадено дърво в чест на посещението на принцеса Акико Микаса в университета.



Рядкото академично признание, получено от три поколения, подчертава трайните културни и образователни връзки между Турция и Япония, представлявайки това, което университетските служители определиха като "нов символ“ на древното приятелство между страните.