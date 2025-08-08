ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ясни са първите участници в най-новото риалити по bTV
Както беше обявено по-рано, водещ на "Traitors: Игра на предатели" ще бъде Владо Карамазов.
В имението на шоуто ще влязат общо 25 популярни личности, като за целта е използвана "Бонония естейт" край Видин.
Правилата на играта пък варират според държавата, в която риалитито се излъчва, но едно е сигурно - участниците винаги трябва да са нащрек и никой от тях няма да е сигурен в съперниците си.
"В "Traitors: Игра на предатели" доверието може да бъде най-опасното оръжие", подчертават още от bTV. По телевизията вече се върти и първият тийзър на шоуто, който ни дава поглед към имението и напрегнатата му обстановка.
"Traitors" е хит във Великобритания и САЩ, излъчва се и в още над 20 държави.
Предаването е създадено в Нидерландия от Марк Пос, който през 2024 г. получава награда "Еми" за формата.
Washington Post заявява, че третият сезон на американския вариант е един от най-атрактивните телевизионни формати, случвали се на малкия екран - с много драматизъм, стратегически обрати и динамични персонажи.
Сред победителите са популярният американски инфлуенсър Дилън Ефрон, канадският гмуркач Седрик Фофана и финландският сноубордист Хеки Сорса.
Предстои да разберем кой още ще влезе и в българския формат на шоуто.
