Явор Дачков: Добро решение на bTV, Цънцарова е партиен журналист на ПП–ДБ
Вчера умните и красивите тържествуваха за някакъв опразнен кабинет на Пеевски, днес реват, че уволнили партийния им журналист от частна телевизия, защото не можела да става рано за сутрешния блок и нейният партньор започва без нея предаването.
Добре ме чухте. Мария Цънцарова накара bTV да се съобразява с нейното ставане, а Злати Йочев започва в 5:55 без нея. Тя влиза в 7:30. Ако някой ми посочи телевизия в света, която би търпяла това, ще му бъда благодарен.
Понеже Мария е партиен журналист на ПП–ДБ, умните и красивите са възмутени, защото в политически план получават кокошка за кон. Един опразнен кабинет срещу един празен пропаганден стол в най-голямата телевизия. Ако така ще борят Пеевски, хич да не се напъват. И без това след всеки техен протест Пеевски става все по-силен, защото те са лицемерни, също толкова арогантни, но доста по-гламави в политически план.
Добро, макар и закъсняло, решение на bTV, защото Мария прави слаба политическа пропаганда, а не журналистика. Този казус е политически, а не е тема за свободата на словото.
Няма страшно. Аз съм уволнен от национален ефир преди 25 години, защото бях костовист и оттогава нямам достъп до големите телевизии и не е болка за умиране. Сега Мария Цънцарова може да си направи подкаст и да види каква е реалната ѝ тежест.
Моника Валериева мина през ада: Плаках, крещях и изтърпях ужасни ...
20:28 / 18.12.2025
Рупецова вече не е сама
15:45 / 18.12.2025
преди 40 мин.
От много време не съм бил съгласен с " тезисите" на Дачков. Мисля, че този път е 1000% прав.
valen
преди 40 мин.
И преди Коледа стават чудеса. Добра вест за всички нормални зрители на btv. Най- сетне тази грозотия и подлога на силните на деня изчезва. Малко късно, но все пак....
billy lourd
преди 40 мин.
Присмял се хърбел на ......
