|Яжте по 150 грама ориз всеки ден
Резултатите показват, че в страните, където хората приемат поне 150 грама ориз на ден, процентът на населението с наднормено тегло е по-нисък.
Обратно, когато консумацията на този продукт е намалена десетократно, рискът от затлъстяване и излишни килограми значително нараства. Връзката между приема на ориз и поддържането на здравословно тегло се запазва дори след отчитането на други фактори като здравословен статус и социално-икономически условия.
Учените обясняват положителния ефект с факта, че оризът съдържа целулоза, която засилва усещането за ситост и предпазва от преяждане. Освен това този хранителен продукт е беден на мазнини и не предизвиква рязко покачване на кръвната захар след консумация. Това го прави по-здравословен избор в сравнение с много други въглехидратни храни.
Въпреки това специалистите предупреждават, че прекомерната консумация на ориз може да доведе до обратен ефект. При твърде високи количества се увеличава рискът от метаболитен синдром и захарен диабет. Затова експертите подчертават, че умерената и балансирана употреба е най-добрият начин да се извлекат ползите от този продукт, без да се застрашава здравето.
Източник: Zdrave.to
factotum_1967
СИСТЕМАТА НИ УБИВА!
преди 1 ч. и 1 мин.
