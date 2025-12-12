Юбилейното 70-о издание на песенния конкурс "Евровизия“ вече затъна в спорове и противоречия, въпреки че финалите на надпреварата са планирани за средата на май догодина.Първият препъникамък бе свързан с участието на Израел. Четири страни заявиха, че може да бойкотират заради продължаващия конфликт в Газа. Огромното мнозинство от страни обаче подкрепиха Тел Авив. "Спорихме и изслушахме аргументите на другите. Това е демокрация и мнозинството беше ясно", коментира пред Би Би Си генералният директор на конкурса Роналд Вайсман, цитиран от Телеграф.Израел реагира мигновено на спорната ситуация, като текстът на песента участник бе скоростно променена. В оригиналния вариант песента разказваше за терористичните атаки срещу израелските селища. Казусът с участието на Израел обаче съвсем не е най-сериозната грижа на организаторите. По-малките страни скочиха и поискаха промяна на правилата по отношение на финансирането. В момента има 4-5 страни, които изсипват огромни средства за своите участия. Те разполагат и с огромна диаспора, което означава, че същите страни гарантирано винаги стигат поне до финал. Според предложените реформи ще има таван за разходите за участие, което ще позволи и на по-малки страни да класират песните си в челните позиции. Според испанската RTVE, ако някой иска успешно класиране, разходите започват от около 350 хиляди евро, което поставя в неравностойно положение по-бедните държави. Скандалите и споровете съвсем не са нещо необичайно за конкурса.През 2021 г. в Ротердам "Евровизия“ бе разтърсена от поведението на вокала на италианската група "Манескин“, Дамиано Давид. "Манескин“ впоследствие спечелиха, но в публичното пространство изтекоха кадри от т.нар. Зелена стая. Това е мястото, където участниците чакат вота на публиката. Те са пред ниски масички, отрупани с плодове, напитки и плодове. В случая обаче камерите запечатаха как Дамиано се навежда напред, долепя нещо като бяла тръбичка до носа си и прави типично движение с главата си. Според мнозина певецът е решил да се освежи, като дръпне една линийка кокаин. Дамиано отрече обвиненията, но съмненията останаха.През същата година Беларус бе дисквалифицирана в последния момент. Страната опита да участва с парчето "Я научу тебя", което се подиграва с противниците на беларуския диктатор Александър Лукашенко. Минск получи шанс от организаторите да изчисти обидите от текста. Беларус обаче отказа да се съобрази със забележките и бе изхвърлена.2019 г. също е съпътствана от скандали. Певицата Марув (Анна Корсун) печели безапелационно националната надпревара в Украйна. Тя обаче отказва да подпише договор с обществената телевизия. Ябълка на раздора се оказва клауза, според която Марув няма да пътува до Русия и няма да пее там. По онова време отношенията между Москва и Киев са много обтегнати, след като Русия анексира украинския полуостров Крим. Марув обаче държала на своите симпатии към Русия. Украйна спира песента и пропуска участие на конкурса.Скандалът има още предистория. През 2017 г. Русия обявява, че страната ще бъде представена от финалистката в руския Х-Factor Юлия Самоилова. Тя се стяга за Киев, който тогава бил домакин на конкурса. Малко преди да замине обаче, Самоилова изнася серия от концерти в окупирания Крим. Според украинското законодателство това автоматично означава черен печат в паспорта на Юлия. Тя получава забрана да влиза в Украйна. Москва се отказва от опцията да смени певицата и Русия отпада от конкурса.Пред 2016 г. арменката Ивета Мукучян е в центъра на скандала. Тя достига до полуфинала, но там развява пред камерите знамето на непризнатата от никой република Нагорни Карабах, район от Азербайджан, който тогава бил контролиран от Армения. Организаторите реагират като ужилени. Те нахлуват в съблекалнята на певицата и заплашват да я изритат заради недопустима политическа пропаганда. Ивета избира да прибере флага, за да остане в конкурса, но злото вече е направено и вотът се обръща срещу нея.Същата година за сигурен фаворит се смята Румъния, която е представена от Овидиу Антон. Песента е страхотна и победата изглежда сигурна. В последния момент обаче организаторите от Швеция забелязват, че румънската обществена телевизия не е платила символичната такса участие. Румънците предлагат да извадят парите на място, но тъй като са пропуснали сроковете, са изхвърлени.Три години по-рано от конкурса е изхвърлена Финландия. Певицата Криста, която представлява страната, се появява облечена в сватбена рокля. Ако беше спряла дотук, всичко щеше да се размине, но Криста решава да награби една от танцьорките и двете си пускат езици в страстна лесбийска целувка. По-късно Криста уточнява, че това бил нейният начин на протест срещу това, че по онова време гей браковете не били разрешени във Финландия. Организаторите оценяват това като неприемлива политическа пропаганда. Финландия е изхвърлена от надпреварата.През 2009 г. от конкурса на "Евровизия“ е изхвърлена Грузия отново заради политическа пропаганда. Страната избира да бъде представена с парчето "Не искаме Пут....Ин". Песента е пълна с препратки, осмиващи руския президент Владимир Путин. По онова време Русия и Грузия били във въоръжен конфликт. Организаторите дават възможност текстът да бъде променен в последния момент. Грузия отказва.Има страни, които са печелили по няколко пъти "Евровизия“, но има и други като Белгия, които имат само по една титла. През 1986 г. Сандра Ким печели безапелационно първото място. Всички са щастливи с изключение на класираната на второ място Швейцария. Без много шум швейцарците проверяват победителката и установяват, че тя е излъгала за своята възраст и е само на 13 г. при задължителни поне 16 г. Скандалът е чутовен, а организаторите правят нещо безпрецедентно – отказват да отнемат короната на Сандра Ким. Така тя ще остане в историята като най-младият победител в конкурса, тъй като правилото за минимална възраст на участниците от 16 г. е препотвърдено и е валидно и до днес.