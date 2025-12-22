Юксел Кадриев често публикува размисли за отношенията между мъжете и жените в социалната мрежа. Този път той сподели, че е "най-трудно да се научиш да слушаш жена си".Почитателите му напълно се съгласиха с това твърдение. Новинарят получи много одобрителни коментари от свои последователи.Извън шегата, Юксел наистина е влюбен като ученик в настоящата си приятелка - значително по-младата от него Венцислава Велчева. Двамата се разбирали отлично и той я слушал за всичко, издават хора от обкръжението им. Като по-млад Кадриев изобщо не бил толкова сговорчив, но с напредването на годините се научил на търпение и компромиси в отношенията.