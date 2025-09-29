Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Юлиан Константинов с дълбоко пазена тайна
Автор: Екип Burgas24.bg 11:44Коментари (0)233
©
Панелистът на Гала Юлиян Константинов отново не вдигна завесата около личния си живот. Слуховете твърдят, че от лятото насам той вече е сгоден за младата си любов Силвия.

"Така е, признавам, щастлив съм, но няма да кажа дали съм сгоден, или не. Това са лични неща", сподели талантливият оперен певец.

Красавицата се казва Силвия и двамата са заедно от миналата година, дори са били на море във Варна.

Тези дни те бяха на представление, в което участват Александър Сано и Петър Антонов, и на ръката на Силвето е забелязан огромен пръстен с камъни. Варненката, която има дете от минала връзка, вече живее с Юлиян и двамата много си допадат. Той е на 59 години, а тя е почти 15 години по-млада от него, но възрастта не му личи, тъй като е в топформа. Мълвата твърди, че красавицата работи в чуждестранна фирма и е мениджър.

Преди пет години дори близките на Константинов бяха изненадани, че той се е разделил със съпругата си Юлия, с която имат две пораснали момчета. Двамата бяха заедно 20 години, през половината от които били само гаджета. Юлиян и Юлия смятали, че имат кармична връзка и ще остареят заедно за цял живот, но явно отношенията им са се разпаднали. Иначе любовта им започнала безоблачно с куп съвпадения. Освен че са адаши, братята им са учили в едно училище.

Веднъж се срещнали случайно в столичен трамвай и се влюбили от пръв поглед. "Познах го, без да го бях виждала преди", споделяла е русокосата красавица за първата среща с бившия си мъж. Тогава тя била на 17 години. По-късно започнали да живеят заедно, но се случила тежката финансова криза в страната. Юлиян направил дебют на софийска сцена и след това заваляли участията му по цял свят. С днешна дата и двамата са щастливи в личния си живот, а децата вече са отраснали, пише "България Днес".



Още по темата: общо новини по темата: 1175
29.09.2025 Алекс Богданска потвърди новината
29.09.2025 Култово предаване се завръща в родния ефир?
29.09.2025 Дъщерята на Гала кръсти малката Лора
29.09.2025 Близнаците разбуниха духовете в "Ергенът: Любов в рая"
29.09.2025 Рая призна за Явор
29.09.2025 "Диви и красиви" не успя да оправдае очакванията: Много разочароващ финал
предишна страница [ 1/196 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Дъщерята на Гала кръсти малката Лора
11:14 / 29.09.2025
Близнаците разбуниха духовете в "Ергенът: Любов в рая"
10:38 / 29.09.2025
"Диви и красиви" не успя да оправдае очакванията: Много разочаров...
09:29 / 29.09.2025
Ева Веселинова с големи амбиции в "Трейтърс: Игра на предатели"
09:21 / 29.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Ники Кънчев към волейболистите ни: Сребро с блясък на злато
16:42 / 28.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Зима 2024/2025 г.
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: