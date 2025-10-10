ЗАРЕЖДАНЕ...
За Дженифър Анистън не всичко е цветя и рози
©
"Хората не знаеха моята история и през какво съм преминала през последните 20 години, опитвайки се да имам семейство. Не излизам и не говоря за своите медицински проблеми,“ признава Анистън.
56-годишната актриса добавя, че в продължение на години е чувала неверни твърдения, че не иска да има деца, защото била "егоистка“ и "работохоличка“:
"Това не е ничия работа. Но идва момент, в който просто не можеш повече да го игнорираш – този наратив, че няма да имам бебе, че няма да имам семейство, защото съм егоистка, защото съм прекалено отдадена на работата си.“
"Да, това ме наранява – аз съм просто човек. Всички сме човешки същества. Ето защо си казах: ‘Какво пък толкова?’“
"Пътят към бебето беше труден“
Дженифър признава, че е преминала през инвитро процедури и множество опити да забременее, но без успех.
"Пътят към бебето беше труден. В края на 30-те и 40-те ми години преживях наистина тежки неща. Опитвах се да забременея. Правех инвитро, пиех китайски чайове – всичко, което можеше да помогне. Хвърлих всичките си сили в тази посока,“ споделя тя.
Анистън признава, че съжалява, че не е замразила яйцеклетките си по-рано, но въпреки това не съжалява за изминатия път:
"Бих дала всичко, ако някой ми беше казал: "Замрази яйцеклетките си. Направи си тази услуга." Но не мислиш така по онова време. Сега корабът отплава. Но въпреки това не съжалявам.“
Любов, брак и житейски уроци
Актрисата беше омъжена за Брад Пит в периода 2000-2005 г., а след това за актьора Джъстин Теру между 2015 и 2018 г.
"Моята истина я знаят семейството ми и приятелите ми,“ казва Дженифър, подчертавайки, че вече не се чувства задължена да опровергава неверните твърдения в медиите.
"Новините се въртят толкова бързо, че просто отминават. Понякога усещам, че трябва да коментирам нещо, което не е вярно, но после се питам – наистина ли трябва?“
Дженифър и Брад се разделят, когато тя е на 35 години, а по-късно той създава семейство с Анджелина Джоли. Въпреки спекулациите, че причината за раздялата е била нежеланието на Анистън да има деца, тя категорично заявява, че това е "абсолютна лъжа“.
"Няма срок на годност за жените“
В интервюто актрисата говори и за възрастта и женствеността в Холивуд:
"Идеята, че жените имат срок на годност, вече не съществува – това е остаряло мислене. Ние сме тук и сме повече от половината население на света. А и, ако трябва да сме честни, нямаше да ви има без нас,“ казва тя с усмивка.
"Мъдростта, която имат по-възрастните жени, е нещо изключително. И това е една от областите, в които виждаме истински прогрес във филмовия свят.“
Нов етап и нова любов
След години, изпълнени с лични изпитания Дженифър Анистън изглежда е намерила баланс в живота и нова любов. Това лято тя започна връзка с хипнотерапевта Джим Къртис, с когото бяха заснети на романтична почивка в Майорка, пише Ladyzone.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Доли Партън: Не умирам!
09.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.