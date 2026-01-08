За едната бройка Наум Шопов да пропусне "Ергенът"
Както забелязахте, не сме се включвали от Нова година, защото при нас нещата бяха… ситуация. Така започна поста си в Instagram Теа Минкова, жената на Наум Шопов.
Припомняме, че от сезон 1 актьорът е водещ на риалитито, а на старта са и новите снимки с участниците в Шри Ланка.
Ето какви премеждия сподели още Теа:
Наум кашляше още от средата на декември, както и Амая, но неговата кашлица се влоши дотолкова, че на 31-ви се наложи спешно да търсим лекарска помощ.
Посрещнахме Нова година буквално в криза-с кашлица, давене и много притеснение. До последно не знаехме дали изобщо ще успеем да тръгнем.
За щастие, справихме се. Сега е много по-добре и успяхме да се отправим към мястото, на което оставихме част от сърцето си миналата година. И както често казваме-Амая си го повика отново. Толкова много искаше да се върнем и толкова много ѝ хареса Шри Ланка, че вярваме, че това е изцяло нейно дело - картите просто се наредиха.
И да, министърът на розите се завърна в Шри Ланка.
Ако тези видеа са ви интересни и ги помните от миналата година, сме готови да стартираме тази поредица отново
PS: Eдин от тези куфари е пълен с тетрадки и учебни помагала за щерката, въпреки че престоят ѝ няма да е като миналогодишния. Даскал Теа ще е в действие👀
Известен от соца секссимвол, избягала от България, разкритикува с...
21:53 / 07.01.2026
21:53 / 07.01.2026
