За какво "говори" разликата в горната и долната граница на кръвното?
Автор: Екип Burgas24.bg 15:07
©
В норма разликата между горна и долна граница трябва да е 40 единици. Ако е прекалено малка или много голяма, това може да свидетелства за развитие на тахикардия, миокардит, аортна стеноза и кардиосклероза.

Обикновено първото измерване на кръвното показва по-високи стойности, което е реакция на организма.

В повечето случаи второто измерване показва по-ниски стойности и този втори резултат е показателен, а между две измервания трябва да минат няколко минутки.

Маншетът на апарата трябва да е 2 см над лакътната сгъвка, като човек е седнал и стъпил с двата крака на пода, пише zdrave.to. Трябва да е спокоен, а също така да не мери кръвното си налягане веднага след ядене.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
