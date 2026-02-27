Ситуацията под покрива на семейство Юнал в сериала "Шербет от боровинки“ е сложна. Всеки път, когато някой спомене името на майка й, Нурсема полудява. Мустафа също не е добре с нервите.На фона на техните проблеми, Йомер и Къвълджъм правят всичко, за да се насладят на пълното си щастие. Той й предлага да кръстят сина си Кемал и тя се съгласява.Мустафа се опитва да оправи отношенията с близките си, но никой не подозира, че това е подготовка към убийство. На кого?Най-малко два брака ще се разклатят в следващите епизоди на сериала. Отношенията между Доа и Фатих се пукат по шевовете. Нервите й не издържат и тя предлага да се разведат. Нурсема също не е особено щастлива в брака си. Намусената стара мома, която видяхме в началото на сериала, така и не може да случи на мъж. Повод да скърби отново е реплика на настоящия, че може би всичко е било една грешка. Тя ще трябва да вземе сложно решение накъде ще продължи връзката й.Иди ми, дойди ми – Доа отново възнамерява да се развежда, защото не изпитва нищо към съпруга си. И ще му го заяви в прав текст. Дали причината не е, че е насочила вниманието си към друг мъж? Заражда ли се нов любовен триъгълник и как ще приключи това? Нурсема също си задава въпроси – струва ли си с Фираз да мислят за дете?Абдулах е убеден, че всяко нещастие, което ги сполетява, е изпитание от Всевишния, което трябва да понесат.Отношенията между Доа и Фатих стават все по-проблематични. Разговорите не помагат. Време е Фатих да се озъби на жена си, която в този сезон е доста неприятен образ и да й каже, че причината да търпи всичките й глупости и капризи е дъщеря им Джемре. Доа изпада в истерия, пишат от "Телеграф". Тя ненавижда всичко, което им се случва и знае отлично, че и Фатих не мисли другояче. Авария, в която ще попаднат тя и детето, може да се окаже ключов момент за цялото семейство. Или пък не?Нурсема е поразена от признание на Фираз, че му е дошло до гуша да търси одобрението й и да се извинява. Определено не й става приятно, колкото и да се опитва да се прикрива.Ниляй разбира, че може да изпишат Мустафа от клиниката, в която го лекуват. Но тази новина няма да я зарадва. Къвълджъм и Йомер споделят не само радостите. Новото изпитание за връзката им е тайна, която трябва да пазят заедно.Нова актриса се присъединява към сериала "Шербет от боровинки“. Афра Карагьоз ще се появи на екрана в оригиналния епизод 127 в ролята на Юдум.Познаваме я от сериалите "Стая 209“ и "Любов и сълзи“. Въпреки че е хубавица, видът лъже – тя също ще се окаже злодейка. И много скоро ще стане ясно какви ги крои.Далече във времето, ще видим Ниляй като вдовица, която ще се съгласи на втори брак, но бързо ще съжали, защото след добряка Мустафа ще се озове редом до маниак и насилник.