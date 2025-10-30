"Нахалник ни налетя на бой. А беше виновен той, защото издра с неговия автомобил джантата на нашата кола." Това сподели с треперещ от сълзи глас и видимо разстроена актрисата и модел Сара Драгулева.Младата красавица е гадже на поп звездата Папи Ханс, с когото обитават "любовно гнездо" в баровска кооперация в центъра на София. Именно там са се разиграли грозните сцени, при които звездната двойка е била на косъм да изяде и пердах от наглия бабаит от Перник."Към два и половина имах среща, излязохме и тръгнахме да отваряме гаражната врата, но тя се оказа запушена от друга кола и нямаше как да излезем. С 15 000 маневри и една съсипана джанта най-после успях да изляза", описва началото на разразилия се екшън Драгулева.Любимата на Папи Ханс допълва, че слязла и позвънила на "Градска мобилност", но оттам не вдигнали. "И точно когато тръгнах да разпитвам, се появи собственикът. Попитахме го дали според него е нормално да се паркира така и получихме груб отговор: "Аз съм спрял преди 2 минути". А ние чакахме 15!", споделя чаровната актриса.По думите й за грубияна "не съществувала уважителна форма". "Започна да ни говори на "ти", защото може би сме му "много симпатични" или защото иска да скъси дистанцията, не знам", намира сили за ирония Сара.Гаджето на популярния певец разказва още, че "разговорът" с шофьора а автомобила с пернишки номер, запречил гаражната им врата, "протекъл, меко казано, зле". "Той взе да ми показва телефона си да повтаря: "Виж, виж, преди колко време съм се обадил на приятелката си, за да я взема", описва безпардонното държане на перничанина младата актриса."Но дори и да е било само за 2 минути, самият факт, че си паркирал пред чужд гараж в центъра на София, показва, че не виждаш по-далече от носа си", негодува избраницата на Папи Ханс.Хубавицата слязла от возилото си и започнала да снима колата на наглеца. "И тогава разбрахме докъде се простират неговите граници". С треперещ от негодувание глас тя казва, че въпросният тип "наврял телефона си в лицата ни". В записа, направен от Драгулева, се чува и съвсем отчетливо как той нарича партньора й "този психопат"."Нямаше друг изход от тази ситуация, освен да си тръгнем. След като потеглихме, той спря колата си до нас и попита: "Е, къде е издрана джантата?" Погледна я и каза: "Това е, защото не можеш да караш", завършва разказа си за неприятната история Сара Драгулева.На финала на клипчето тя се разплаква."Много съм ядосана! Губя надежда заради такива ситуации, че може да сме по-внимателни, по-деликатни към другите", хлипа възлюбената на поп звездата, пише HotArena.