За поредна седмица Иван Иванов е на върха на света в юношеския тенис

© БФ Тенис Българската изгряваща звезда в тениса Иван Иванов продължава да оглавява световната ранглиста до 18 години.



Шампионът от юношеския "Уимбълдън" и полуфиналист от "Ролан Гарос" е на върха на света за поредна седмица!



16-годишният ни тенисист, който тренира в академията на Рафаел Надал в Манакор, има в актива си 2760.5 точки, спечелени в 20 турнира.



Иванов не е участвал в състезание от Откритото първенство на Великобритания.



Той получи "уайлд кард" за основната схема на "Чалънджър" турнира в София за мъже, който се провежда през тази седмица.



В следващите две Иванов ще участва в още две подобни надпревари - още една в София и една в Испания.