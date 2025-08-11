Новини
За поредна седмица Иван Иванов е на върха на света в юношеския тенис
Автор: Георги Куситасев 17:26Коментари (0)34
© БФ Тенис
Българската изгряваща звезда в тениса Иван Иванов продължава да оглавява световната ранглиста до 18 години. 

Шампионът от юношеския "Уимбълдън" и полуфиналист от "Ролан Гарос" е на върха на света за поредна седмица! 

16-годишният ни тенисист, който тренира в академията на Рафаел Надал в Манакор, има в актива си 2760.5 точки, спечелени в 20 турнира. 

Иванов не е участвал в състезание от Откритото първенство на Великобритания. 

Той получи "уайлд кард" за основната схема на "Чалънджър" турнира в София за мъже, който се провежда през тази седмица. 

В следващите две Иванов ще участва в още две подобни надпревари - още една в София и една в Испания.



Още по темата: общо новини по темата: 56
04.08.2025 Иван Иванов продължава да е на върха на света в юношеския тенис
04.08.2025 Братовчедът на Григор Димитров остава в Топ 4 на световния юношески тенис
24.07.2025 България остава с двама в Топ 4 на световния юношески тенис
19.07.2025 Иван Иванов ще бъде в състава на България за Купа Дейвис срещу Финландия
16.07.2025 Страхотно! Виктория Томова победи полуфиналистка от Уимбълдън
14.07.2025 Официално! Иван Иванов е номер 1 в света на тениса
