За първи път в историята на България: Диви животни пристигат със самолет от друг континент
Екипът е срещнал животните от бившия зоопарк в Лухан по време на спасителна мисия в Аржентина.
За първи път в историята на България диви животни пристигат със самолет от друг континент, за да намерят своя дом в защитеното убежище на "Четири лапи" – Парк за мечки "Белица".
След месеци усилена подготовка, логистични предизвикателства, изграждане на партньорства и внимателно обучение на мечките за предстоящото им пътуване, Гордо и Флоренция вече са в специално изработените си транспортни клетки и летят към новия си дом - Парк за мечки "Белица".
Когато Гордо и Флоренция кацнат, те ще бъдат първите мечки, прелетели от Южна Америка чак до Летище "Васил Левски" - София.
