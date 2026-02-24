Случва се нещо безпрецедентно - мечките Гордо и Флоренция от Аржентина вече са на път към своя нов живот в България, съобщава екипът на Парк за мечки "Белица".Екипът е срещнал животните от бившия зоопарк в Лухан по време на спасителна мисия в Аржентина.За първи път в историята на България диви животни пристигат със самолет от друг континент, за да намерят своя дом в защитеното убежище на "Четири лапи" – Парк за мечки "Белица".След месеци усилена подготовка, логистични предизвикателства, изграждане на партньорства и внимателно обучение на мечките за предстоящото им пътуване, Гордо и Флоренция вече са в специално изработените си транспортни клетки и летят към новия си дом - Парк за мечки "Белица".Когато Гордо и Флоренция кацнат, те ще бъдат първите мечки, прелетели от Южна Америка чак до Летище "Васил Левски" - София.