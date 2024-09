© виж галерията В Холивуд е напълно нормално актьори да преминават през драстични физически трансформации в името на роля, но последният подвиг на Орландо Блум предизвика истински възторг сред почитателите му. 47-годишната звезда, известна с участията си във филми като "Властелинът на пръстените“ и "Карибски пирати“, успя да свали цели 24 килограма за три месеца, за да се подготви за новото си предизвикателство – ролята на боксьор във филма The Cut.



Тази невероятна трансформация не е била никак лесна. За да постигне необходимата физика, Орландо се е подложил на изключително строг хранителен режим и интензивни тренировки.



"Това беше едно от най-големите предизвикателства в кариерата ми – не само физически, но и психически", споделя актьорът в интервю за Variety. Основната му диета се е състояла от краставици и риба тон – еднообразие, което само по себе си е било изпитание.



Интересен аспект на продукцията The Cut е, че режисьорът Шон Елис е избрал да снима филма в обратен хронологичен ред. Това означава, че Блум е трябвало първо да се появи на снимачната площадка в най-слабата си форма и постепенно да възвърне теглото си по време на снимките.



"Мозъкът просто не може да работи ефективно на толкова ниски калории", споделя Елис за решението да започнат с финалните сцени. Така актьорът е имал възможност да започне възстановяването на килограмите си, докато снимките продължават.



The Cut представя историята на герой, който преминава през редица драстични мерки в подготовката си за боксов мач – от източване на кръвта до прием на диуретици. Филмът обещава да бъде напрегнат и емоционален, като вече предизвика голямо вълнение по време на премиерата си на кинофестивала в Торонто.



Зад трансформацията на Блум стои не само желание да бъде максимално автентичен на екрана, но и подкрепата на неговата годеница – поп звездата Кейти Пери. Двамата често споделят моменти от ежедневието си, които включват съвместни тренировки и здравословен начин на живот. Сега е ред на Орландо да покаже резултатите от упоритата работа, а феновете нямат търпение да го видят в новото му амплоа, пише Edna.