Четвъртият ерген влиза под прикритие тази вечер в романтичното риалити в родния ефир. Момичетата ще застанат пред фотоапарата на Георги Гатев уж за фотосесия, без да подозират каква е новата му роля в предаването.

По образование Георги е режисьор, но от повече от 10 години камерата и фотоапаратът са част от живота му. Казва, че жените, с които е бил, си приличали по това, че са красиви, а той не крие, че се радва на вниманието им. "Необвързан съм от повече от половин година. На етапа, на който се намирам, за мен е много важно една жена, освен да бъде красива, добра и грижовна, да виждам в нея и майката на децата ми“, споделя Гатев, за когото е ясно, че си пада по Илияна.

Продуцентът на "Ергенът“ Ники Николов разкри, че и сега, и в предишни негови предавания дамите точили лиги по Георги. Затова му било забранено да общува с тях, както и да се появява без тениска – нещо, което други колеги си позволявали заради жегата, съобщава Burgas24.bg.

"Той е проблемен, защото във всяко предаване, в което съм работил, участничките започват да се заглеждат по него“, каза Николов.

Жоро влиза на мястото на Стоян, който абдикира от формата. Гологлавият ерген поиска време, за да остане насаме със себе си. Той ще бъде извън светлините на прожекторите за осем дни, за да намери отговорите на въпросите, които си задава. Стоян сподели пред продукцията, че има нужда от подкрепата на родителите си и поиска те да бъдат до него в този труден момент.