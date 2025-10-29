ЗАРЕЖДАНЕ...
Забравена чалгаджийка се завръща след дълго отсъствие
След дълго отсъствие от музикалната сцена, през което живееше извън страната, певицата се връща с песен в класическия си попфолк стил, но с модерно звучене и актуални ритми.
Мая е известна с емоционалните си вокали и хитовете, които я утвърдиха в жанра. Новият ѝ сингъл се очаква да бъде или романтична песен, или забавен купонен хит, като запазва характерната ѝ мелодичност и текстова дълбочина.
За проекта тя работи с утвърдени музиканти, за да предложи съвременно звучене, което да се конкурира с актуалните хитове.
Нейните фенове вече очакват премиерата, която обещава да добави свежо попълнение към музикалната сцена.
