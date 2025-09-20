ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Забравете за комбинацията между тези храни, възможно е да ви навреди
Картофите с масло са безполезни. Тези два продукта увеличават нивото на мазнините, тъй като този зеленчук насърчава производството на инсулин, който стимулира образуването на мастни клетки.
Картофите с яйца също са неподходящи. Калций и желязо - компоненти на яйцата, слабо комбинирани с минералите в картофите. Това може да доведе до анормална стомашна функция.
Комбинацията от домати и краставици, които са познати на повечето хора, може също да причини проблеми със стомашно-чревния тракт. Експертите съветват тези зеленчуци да се отделят, защото те съдържат различни ензими, които блокират абсорбцията един на друг.
Трябва също да се въздържате от ядене на месо със сирене и тестени изделия. Цинкът в сиренето блокира фосфора от месото и в комбинация с въглехидратите причинява ферментация и стомашна болка.
Мляко и банани. Плодовете, особено сладките, трябва винаги да се ядат отделно, а не да се комбинират с други храни. В противен случай храносмилането може да се затрудни.
Експерти установиха, че съществува пряка връзка между психичното здраве и факта, какви кобинации от продукти приема човек, пише саътът zdrave.to
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:41 / 20.09.2025
Адвокатка остави Ники Кънчев без думи
13:38 / 20.09.2025
Азис с неочаквано разкритие за бъдещето си
13:39 / 20.09.2025
Емили блесна с нов хит: Родос е на Екватора, аз съм в средата на ...
10:13 / 20.09.2025
Трима се разделиха с "Игри на волята"
09:01 / 20.09.2025
Д-р Емилова за ефектите от операциите на стомаха: Няма кой да рез...
15:17 / 19.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
На това място в Бургас може би ще изградят интелигентна пешеходна пътека
16:39 / 18.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
10:35 / 18.09.2025
Руснаци и британци се отървават от имотите, които закупиха у нас
12:51 / 19.09.2025
Важно от "Бургасбус"
14:10 / 19.09.2025
Аварии спират водата на различни места в Бургаско днес
10:15 / 19.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета