© виж галерията Замесиха Енджи Касабие в жестока онлайн измама, разбра Varna24.bg. Лицето на диетоложката бе използвано за фалшива реклама на добавка за отслабване.



"‼️Уважаеми пациенти и клиенти на AND DIET by Angie Kassabie:



- Продукти предлагани извън моя официален уебсайт не се продават и не препоръчвам да купувате от тях!



- Разпространени мои фалшиви снимки с продукти, видеа създадени от изкуствен интелект и хора, които се представят, че продават продукти от мое име по телефон - не са упълномощени от мен и не ви препоръчвам да купувате от тях!



- Продуктите с моята марка AND DIET може да закупите единствено от моя уебсайт: www.angiekassabie.com, след консултация с мен - онлайн или на живо в моята клиника в Angie's Health Hub!



- Допълнителна информация може да получите от моя екип на тел: +359 884 69 44 95



- Бъдете внимателни, когато неоторизирани сайтове, профили или хора ви предлагат хранителни добавки или часове за прегледи с д-р Енджи Касабие!







- Търсете надеждна информация за продуктите и връзка с д-р Енджи Касабие на уебсайт: www.angiekassabie.com и по телефона с моя екип +359 884 69 44 95", информира Касабие и препоръчва на всички да бъдат внимателни онлайн.