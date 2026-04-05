Връзката между Виктор Стоянов и актрисата Поли Недкова става все по-сериозна след близо две години заедно, като близки и приятели очакват двойката скоро да сключи брак. Стоянов е споделил, че е готов да стане баща. Отношенията им бяха официално потвърдени на премиерата на филма "Гунди – легенда за любовта", съобщава Plovdiv24.bg.
Любовният живот на Виктор невинаги е бил толкова стабилен. Преди да срещне Поли той имаше връзки с фитнес инфлуенсърката Христиана Парова и с влогърката Мария Тарашманова. И двете бяха представяни като "любовта на живота му", но отношенията приключиха безславно. В интервюта той признава, че е страдал тежко след раздялата с Мария, намеквайки за свои грешки и вероятна изневяра.
Днес Виктор и любимата му Поли живеят в хармония, пътуват често, а свободното си време прекарват далеч от светлините на прожекторите. Той не крие, че именно тя му е помогнала да намери баланс – нещо, което дълго е търсил. "Искам жена със силен характер, която знае какво иска. Не мека, а борбена. Поли е точно такава!", твърди Стоянов, цитиран от HotArena. Всички около тях се надяват следващата голяма новина да бъде за радостно очакване на бебе.
