ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Задава се адска магнитна буря, която ще ни съсипе здравето и ще спре интернета
Учени от НАСА предупредиха, че Слънцето може би се "събужда“ от период на относителна неактивност и започва да изстрелва слънчеви изригвания , което ще доведе до десетилетия потенциално опасно космическо време.
В ново проучване, публикувано в The Astrophysical Journal Letters, изследователите анализираха множество аспекти на слънчевата активност, включително ветрове, сила на магнитното поле и брой на слънчевите петна. Те установиха, че са във възходяща тенденция от 2008 г. насам и биха могли да се повишат още повече в бъдеще.
Слънцето – което е в 11-годишен цикъл на активност - ще навлезе в продължителен период на спокойствие, известен като "слънчев минимум“. Но прeди това е достигнало най-високия си брой слънчеви петна от повече от 20 години и е изхвърлило рекорден брой изригвания от клас X - най-мощният вид експлозия, която може да произведе.
Земята беше ударена от няколко големи геомагнитни бури, които нарушиха магнитното поле на планетата. Едно от тях през май 2024 г. предизвика едни от най-ярките сияния от векове насам.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:04 / 20.09.2025
Фънки живее с голяма болка: Все още нямам диагноза!
17:37 / 20.09.2025
Неделчо най-после проговори за отношенията си с палавата Емили
17:38 / 20.09.2025
Папараци изловиха Нина Добрев с топ актьор
17:35 / 20.09.2025
Бившата половинка на Мартин Елвиса изпадна в тежка нервна криза
17:37 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:41 / 20.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Превръщат Жабарника на "Тройката" в сцена за съвременно изкуство
11:30 / 18.09.2025
На това място в Бургас може би ще изградят интелигентна пешеходна пътека
16:39 / 18.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
10:35 / 18.09.2025
Руснаци и британци се отървават от имотите, които закупиха у нас
12:51 / 19.09.2025
Важно от "Бургасбус"
14:10 / 19.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета