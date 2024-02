Задава се нов филм на Стефан Командарев

© Режисьорът и продуцент Стефан Командарев започва снимки на най-новия си филм "Made in EU". Работата по проекта стартира още през 2020 година, а от началото на 2024-а екипът репетира с актьорите по сценария. Командарев отново работи с Катя Тричкова като продуцент, със Симеон Венциславов по сценария, а зад камерата за пореден филм ще застане Веселин Христов. "В България, стойностно кино се прави с приятели и съмишленици. Изключително съм щастлив, че до мен имам такъв страхотен екип, с който отдавна сме повече от приятели“, споделя Командарев.



Филмът ще се снима в Хасково, Димитровград, Мадан и Рудозем като се очаква снимките да стартират през месец март. В лентата ще видим актьори като Гергана Плетньова, Герасим Георгиев-Геро, Ивайло Христов, Иван Бърнев, Ирини Жамбонас, Ованес Торосян и др.



"Made in EU" разказва за шивачка в малък град и нейния син по време на пандемията от Ковид 19.



Новият филм на Стефан Командарев ще даде шанс и на желаещи от местата на снимки, които да се пробват на снимачната площадка и да усетят тръпката от работата по създаването на филм. Всеки от Хасково, Димитровград, Мадан и Рудозем, може да се яви на кастинг за статисти, като приоритет ще имат жени над 30 години с умения да работят на шевна машина, но ще се търсят и други персонажи. Желаещите могат да получат повече информация на имейл: casting.madeineu@gmail.com



"Made in EU“ е българо-немско-чешка копродукция (Арго Филм, 42film и Negativ) и e реализиран с подкрепата на ИА "НФЦ", МДМ – Германия и Чешки филмов фонд.