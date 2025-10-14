ЗАРЕЖДАНЕ...
Кои зеленчуци да съхраняваме в килера?
Някои зеленчуци не понасят хладилника и се чувстват най-добре на тъмно, сухо и проветриво място. Такова място може да бъде килерът или кухненски шкаф, който не е близо до източник на топлина. Температурата там трябва да е между 10 и 15 градуса.
Ако зеленчуците са изложени на слънце, те започват да прорастват и бързо се развалят, затова е важно помещението да е тъмно. В килера можете спокойно да съхранявате есенни зеленчуци и плодове като тиква, лук, чесън, картофи (включително сладки), както и ряпа. При правилни условия те могат да издържат от една седмица до месец, стига температурата да не надвишава 15 градуса.
Кои зеленчуци да съхраняваме в хладилника?
Хладилникът е идеалното място за съхранение на есенни зеленчуци, които обичат ниските температури и по-високата влажност. Температурата не бива да надвишава 5 градуса. Почти всички хладилници имат специални чекмеджета за плодове и зеленчуци, а някои дори позволяват регулиране на влажността – това удължава свежестта им.
В хладилника можете да съхранявате есенни зеленчуци патладжан, целина, чушки, грах, артишок, тиквички и краставици – те издържат около седмица. Жълтите тиквички, броколите за запеканките и зеленият фасул за супите остават свежи между три и пет дни, докато карфиолът може да се запази до една седмица. Кореноплодните зеленчуци като моркови, пащърнак, ряпа и цвекло за свежа салата издържат до две седмици, ако са оставени в опаковките, в които са купени.
Кои плодове се съхраняват на стайна температура
Някои плодове и зеленчуци запазват вкуса и аромата си най-добре на стайна температура. Това важи за костилковите плодове – праскови, нектарини, кайсии, както и за бананите и лимоните. Доматите също не обичат студа – в хладилника губят сладостта си и стават безвкусни.
Съхранявайте плодовете и зеленчуците поотделно
Една често срещана грешка е да се смесват различни плодове и зеленчуци в една купа или торбичка. Някои от тях, като ябълките и крушите, отделят газ, наречен етилен, който ускорява узряването на други продукти. Това може да бъде полезно, ако искате авокадото ви да омекне по-бързо – просто го сложете в хартиена торбичка с ябълка. Но ако целта е да запазите свежестта по-дълго, дръжте ги разделени.
Срок на годност на плодовете и зеленчуците
Ябълките могат да се запазят свежи между четири седмици и няколко месеца, ако се съхраняват в чекмеджето на хладилника. Високата влажност е от полза – можете да поставите влажна кърпа под тях. Важно е да премахвате презрелите или наранени ябълки, защото развалят останалите.
Тиквата може да издържи между един и три месеца, ако се съхранява на студено, тъмно и сухо място. Не я поставяйте директно върху цимент, защото ще изгние – сложете картон или шперплат отдолу.
Крушите обикновено не узряват напълно, докато са на дървото. Оставете ги за няколко дни на стайна температура, за да омекнат, а след това ги приберете в хладилника, където могат да издържат до пет дни.
Смокините са по-нежни – издържат около пет дни в хладилник, поставени върху хартия или пластмасова чиния.
Гроздето издържа до три седмици, ако предварително премахнете изгнилите зърна, сложите го в найлонова торбичка с няколко дупки и го приберете в хладилника далеч от храни със силна миризма, пише ezine.bg.
Картофите могат да се запазят до две седмици, ако са на хладно и сухо място, далеч от лук, който ускорява развалянето им.
Лукът се съхранява най-добре на сухо и проветриво място, извън хладилника, и може да издържи около месец. Карфиолът – между четири дни и една седмица, ако е в найлонова торбичка с няколко отвора за въздух и с лист хартия вътре, който попива влагата.
Цвеклото може да издържи две до три седмици в хладилник, а зелето – от две седмици до цели три месеца, ако се държи в найлонова торбичка. Морковите остават свежи до пет седмици – можете да ги съхранявате потопени във вода в хладилника (като сменяте водата ежедневно) или увити във влажна кърпа и поставени в торбичка.
